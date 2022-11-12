السعودية.. رحلة البحث عن "مارادونا الأخضر" الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد المنتخب السعودي للظهور السادس له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم حين يظهر في النسخة المقبلة التي تستضيفها دولة قطر.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر لتستمر مبارياتها حتى يوم السبت 18 ديسمبر.

وأوقعت قرعة كأس العالم قطر 2022 المنتخب السعودي رفقة مجموعة تضم منتخبات: الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

ويسعى الأخضر ـ بحسب ما يُطلق على المنتخب السعودي ـ لاستعادة أمجاد ظهوره الأول في بطولة كأس العالم نسخة 1994 حيث تخطى دور المجموعات وصعد لدور الـ 16 قبل أن يُغادر البطولة.

ورغم السقوط بثنائية مقابل هدف أمام هولندا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 1994 إلا أن المنتخب السعودي استطاع العودة بفوزين أمام نظيره المغربي بالنتيجة ذاتها ثم بهدف أمام منتخب بلجيكا سجله لاعبه سعيد العويران الذي أُطلق عليه "مارادونا الأخضر" بسبب طريقة الهدف التي سجلها.

ويقول الأرجنتيني خورخي سولاري، المدير الفني للمنتخب السعودي في مونديال 1994، في تصريحات لفضائية العربية:"اليوم أنظر إلى التجربة بكل فخر، فعندما أتحدث مع اللاعبين الأرجنتينيين أقول لهم إنني دربت سعيد العويران الذي سجل الهدف التاريخي في مرمى بلجيكا، وأنه لا يختلف عن مارادونا".

ولم يستطع الأخضر السعودي من تحقيق إنجاز الظهور الأول له في المونديال في النسخ التالية التي شارك بها، فتذيّل مجموعته في نسخة 1998 التي ضمت: فرنسا، الدنمارك وجنوب أفريقيا.

وتذيّل الأخضر أيضًا مجموعته في نسخة 2002 التي ضمت: ألمانيا، أيرلندا والكاميرون، كما تذيّل مجموعته في نسخة 2006 التي ضمت منتخبات: إسبانيا، أوكرانيا وتونس.

وغاب المنتخب السعودي عن المشاركة في كأس العالم لمدة 12 عامًا حتى عاد الأخضر في نسخة روسيا 2018 والتي تحسن فيها مركزه إذ حل ثالثًا بعد فوزه أمام المنتخب الوطني المصري.

وأعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، يوم أمس الجمعة عن القائمة التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وشهدت القائمة تواجد لاعب نادي الشباب السعودي فهد المولد بعد تخفيف عقوبة الإيقاف بداعِ تناول المنشطات.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022 كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس ومحمد الربيعي ونواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي البليهي، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري، علي الحسن، رياض شراحيلي، عبدالله عطيف.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري وفهد المولد.