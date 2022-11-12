بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ليفربول يواجه ساوثامبتون.. وظهور مرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات على الساحة الأوروبية في مختلف الدوريات والمسابقات ويأتي في مقدمتها لقاء ليفربول وساوثامبتون في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي والأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

كما يلعب المحترف المصري عمر مرموش مع فولفسبورج أمام هوفنهايم، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

2:30 مساءً.. مانشستر سيتي وبرينتفورد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

5:00 مساءً.. ليفربول وساوثامبتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

5:00 مساءً.. توتنهام وليدز يونايتد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت انجليش 2

5:00 مساءً.. وست هام وليستر سيتي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 3

7:30 مساءً.. نيوكاسل وتشيلسي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

9:45 مساءً.. وولفرهامبتون وأرسنال.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

4:00 مساءً.. نابولي وأودينيزي.

7:00 مساءً.. سامبدوريا وليتشي.

9:45 مساءً.. بولونيا وساسولو.

الدوري الألماني

4:30 مساءً.. فيردر بريمن ولايبزيج.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4

4:30 مساءً.. هوفنهايم وفولفسبورج.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5

7:30 مساءً.. شالكه وبايرن ميونيخ.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3