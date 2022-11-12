ليفربول أمام ساوثهامبتون ومواجهة تشيلسي ونيوكاسل.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 12 نوفمبر 2022، عدد من المباريات ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2022 - 2023.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي × برينتفورد- الساعة 2:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بورنموث × إيفرتون– الساعة 5 مساء - beIN Sports Connect

ليفربول × ساوثهامبتون– الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نوتينجهام فورست × كريستال بالاس – الساعة 5 مساء - beIN Sports HD 2 English

توتنهام × ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

وست هام يونايتد × ليستر سيتي – الساعة 5 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

نيوكاسل يونايتد × تشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وولفرهامبتون× أرسنال- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

نابولي × أودينيزي– الساعة 4 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

سامبدوريا × ليتشي - الساعة 7 مساء - AD SPORTS Premium 1

بولونيا × ساسولو- الساعة 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

باير ليفركوزن × شتوتجارت- الساعة 4:30 مساء - beIN Sports HD 1

هوفنهايم × فولفسبورج- الساعة 4:30 مساء - beIN Sports HD 5

أوجسبورج × بوخوم- الساعة 4:30 مساء - TOD App - beIN SPORTS

هيرتا برلين × كولن- الساعة 4:30 مساء - Sky Sport Bundesliga 6 HD

فيردر بريمن × لايبزيج- الساعة 4:30 مساء - beIN Sports HD 4

شالكه × بايرن ميونخ- الساعة 7:30 مساء - beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي

لانس× كليرمون فوت - الساعة 6 مساء - beIN Sports HD 2

رين × تولوز- الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 2