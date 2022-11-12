ليفربول أمام ساوثهامبتون ومواجهة تشيلسي ونيوكاسل.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم السبت، الموافق 12 نوفمبر 2022، عدد من المباريات ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2022 - 2023.
ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي × برينتفورد- الساعة 2:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
بورنموث × إيفرتون– الساعة 5 مساء - beIN Sports Connect
ليفربول × ساوثهامبتون– الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نوتينجهام فورست × كريستال بالاس – الساعة 5 مساء - beIN Sports HD 2 English
توتنهام × ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
وست هام يونايتد × ليستر سيتي – الساعة 5 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
نيوكاسل يونايتد × تشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
وولفرهامبتون× أرسنال- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نابولي × أودينيزي– الساعة 4 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
سامبدوريا × ليتشي - الساعة 7 مساء - AD SPORTS Premium 1
بولونيا × ساسولو- الساعة 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
باير ليفركوزن × شتوتجارت- الساعة 4:30 مساء - beIN Sports HD 1
هوفنهايم × فولفسبورج- الساعة 4:30 مساء - beIN Sports HD 5
أوجسبورج × بوخوم- الساعة 4:30 مساء - TOD App - beIN SPORTS
هيرتا برلين × كولن- الساعة 4:30 مساء - Sky Sport Bundesliga 6 HD
فيردر بريمن × لايبزيج- الساعة 4:30 مساء - beIN Sports HD 4
شالكه × بايرن ميونخ- الساعة 7:30 مساء - beIN Sports HD 3
الدوري الفرنسي
لانس× كليرمون فوت - الساعة 6 مساء - beIN Sports HD 2
رين × تولوز- الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 2