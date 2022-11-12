شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يترقب موعد مشاركات الفريق في بطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بترقب مسئولو النادي الأهلي إعلان مواعيد منافسات بطولة كأس رابطة الأندية لتحديد خطة التحضير المناسبة للبطولة، في ظل وجود تفكير داخل النادي في الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الاحتياطيين واللاعبين الشباب من فرق قطاع الناشئين في الاستعانة بهم للمشاركة في هذه البطولة، ومن ثم تجهيزهم ليتم الاستعانة بأفضل العناصر التي تظهر منهم بشكل جيد خلال البطولة مع الفريق الأول.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين البعيدين عن المشاركة مثل علي لطفي ومصطفى شوبير وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني وحسين الشحات وبيرسي تاو وحسام حسن ومحمد فخري ومصطفى سعد ومحمد محمود وزياد طارق ومن اللاعبين الشباب أحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان وشادي رضوان ورأفت خليل وأحمد أشرف واللاعبين المميزين في فريق الشباب مواليد 2001 و2003 وغيرهم من اللاعبين البعيدين عن المشاركة.