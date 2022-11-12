شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة آرسنال وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم السبت 12__11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث مباراة آرسنال وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز.

حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، لمواجهة نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن تقام مباراة آرسنال أمام نظيره وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحتل نادي أرسنال حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، في حين يتواجد وولفرهامبتون في المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط.



كما أنه من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة أرسنال أمام نظيره وولفرهامبتون، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.