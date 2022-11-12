شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد اليوم السبت 12_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، حيث اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2022-2023.



◄ ما هو موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد؟

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنظيره فريق نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت، عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

◄ ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد؟

وتنقل أحداث مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الوحيد والحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتذاع بالتحديد عبر قناة ي إن سبورتس 2.



يذكر أن نادي تشيلسي يحتل المركز السابع من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.