شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز هذا الثنائى لحل مشكلة الدفاع وتعويض غياب الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، على وضع برنامج تأهيلي قوي للثنائي مصطفى الزناري ومحمد عبد الغنى من أجل تجهيزهم بشكل أمثل لتعويض محمود حمدى الونش في دفاع الفريق في المباريات المقبلة واللعب بجوار حسام عبد المجيد الذي حجز مكانه في تشكيل الأبيض.

ويغيب محمود حمدى الونش عن الزمالك لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر بعد إجراء جراحة وتر الخلفية في إنجلترا بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة سموحة الماضية.

وستكون فرصة مصطفى الزناري أكبر بسبب جاهزيته وعدم معاناته من أي إصابة في الوقت الحالى، وحرص فيريرا على عقد جلسة معه أكد خلالها ثقته في إمكانياته لتعويض غياب الونش والظهر بشكل قوي في المباريات المقبلة والانضمام لمنتخب مصر في الأيام القادمة.

فيما يخضع عبد الغني لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل التعافي من الاصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز محمد عبد الغني خلال فترة التوقف من أجل الاستعانة بخدماته كونه أحد عناصر الفريق الأساسية.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.