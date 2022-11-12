الامارات | الحارس فهد الظنحاني مستمر مع بني ياس حتى 2027

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بني ياس أمس عن تمديد عقد حارس مرماه فهد الظنحاني «31 عاماً» حتى صيف 2027، بحسب ما ذكر عبر حسابه على «تويتر». وضمن الظنحاني، بهذا العقد أن يستمر في الملاعب حتى عامه الـ36. وكانت بداية فهد الظنحاني مع الوحدة، الذي أمضى بين صفوف الفريق الأول ثلاثة مواسم، منذ موسم 2011-2012، دون أن يُشارك في أي مباراة بالدوري.

وانتقل بعدها الحارس إلى صفوف دبا، والذي أمضى معه موسمين، خاض خلالهما 48 مباراة بقميص النواخذة. ودفع تألق فهد الظنحاني، بني ياس للتعاقد معه اعتباراً من موسم 2018-2019، وخاض معه حتى الآن 104 مباريات في بطولة الدوري. واستقبلت شباك الظنحاني حتى الجولة التاسعة 13 هدفاً. ويستعد السماوي للقاء الوصل اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.