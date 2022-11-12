الامارات | رئيس بنفيكا ومدير ليفربول يتحدثان عن استقطاب المواهب في مؤتمر دبي الدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مقر مجلس دبي الرياضي، صباح 17 الجاري، جلسة مهمة ضمن فعاليات النسخة الـ17 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية». وتحمل الجلسة عنوان «استقطاب الموهوبين»، ويتحدث فيها كل من روي كوستا، نجم المنتخب البرتغالي، وأندية بنفيكا البرتغالي، وميلان وفيورنتينا الإيطاليين سابقاً، ورئيس نادي بنفيكا البرتغالي حالياً، وجوليان وارد المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي.

ويأتي اختيار هذه الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر، بحضور نجوم الكرة العالمية، تنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي بتعزيز دور دبي كحاضنة في مجال استقطاب وتطوير المواهب، كما أنه يمنح ممثلي أندية الدولة والعاملين في هذا القطاع المهم الفرصة للتعرف إلى التجارب الاحترافية الناجحة في مجال استقطاب واكتشاف وتطوير الموهوبين الرياضيين، والاعتماد عليهم في بناء الفرق الناجحة القادرة على الفوز في البطولات.

ويمتلك ناديا بنفيكا وليفربول تجربة كبيرة وناجحة في مجال استقطاب واكتشاف وتطوير اللاعبين الموهوبين، ولكل منهما مدرسة خاصة ومميزة في هذا المجال، كما حققا نجاحات تسويقية كبيرة، ورفدا الفرق الأوروبية، وفي بقية القارات، بلاعبين موهوبين ومميزين.

ويجمع روي كوستا بين تجربة اللاعب الذي تدرّج من مرحلة الأكاديميات وفرق الناشئين وصولاً إلى اللعب في أقوى الأندية الأوروبية، ومع المنتخب البرتغالي، في البطولات العالمية، وكذلك تجربة الرئيس والمسؤول في نادي بنفيكا، ما يمثل تنوعاً مهماً في فهم احتياجات اللاعب الموهوب وكيفية تقديم الرعاية له، وكذلك وضع الخطط الصحيحة في النادي لاستقطاب واكتشاف وتطوير الموهوبين.

في المقابل، يعمل جوليان وارد في أحد أهم الأندية الأوروبية والعالمية، وهو نادي ليفربول، ويعمل مع مختلف الفرق التي تمثل النادي، بما في ذلك فرق الأكاديميات والفئات العمرية المختلفة، كما يشرف على قطاع استقطاب وتكوين الموهوبين وفق منهجية عريقة قدّمت الكثير للكرة الإنجليزية والأوروبية، وسيسلط الضوء على سياسة وآليات العمل في مجال الموهوبين، بما يمكن أن يساعد على تكوين نموذج خاص يناسب أنديتنا وأكاديميات الكرة الكثيرة التي تزاول عملها في دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، وتحقق الأهداف التي سعى مجلس دبي الرياضي لتحقيقها لقطاعنا الرياضي، وفق التوجهات واستراتيجيات العمل التي أطلقتها الحكومة في مجال استقطاب المواهب الرياضية.

بنفيكا وليفربول يمتلكان تجربة عالمية كبيرة وناجحة في استقطاب واكتشاف وتطوير اللاعبين الموهوبين.