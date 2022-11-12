الامارات | دبا الفجيرة يواجه البطائح في «قمة الصاعدين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد نادي دبا عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، المباراة التي ستجمع أصحاب الأرض دبا الفجيرة مع البطائح، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي وصفها مدرب دبا الفجيرة غريغوري بالمهمة جداً، وأن على اللاعبين المسؤولية الأكبر لتحقيق الفوز وإثبات أنفسهم بأنهم ليسوا فريقاً سهلاً ويستحق البقاء.

ويتطلع دبا الفجيرة إلى إحراز أول فوز في البطولة بعد ثماني خسارات وتعادل وحيد ويبلغ رصيده نقطة واحدة، بينما يبلغ رصيد البطائح تسع نقاط، ويمكن وصف المباراة بكونها تحولاً مهمة لمن يستحوذ على النقاط الثلاث، فضلاً عن كونها قمة الفريقين الصاعدين.

وستكون المباراة فرصة لمدرب النواخذة الفرنسي غريغوري لتصحيح المسار بتحقيق الفوز لعدم توسيع فارق النقاط بينه وفرق المنطقة الدافئة، وهو يعتمد على اللاعبين المقيمين والملتحقين من فريق الرديف، بينما يريد مدرب البطائح البديل المغربي سعيد شخيت، أن يثبت نفسه في أول مباراة له مع الفريق.