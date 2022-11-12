الامارات | «الإمارات للفروسية» يحتضن خامس منافسات دوري القفز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مركز الإمارات للفروسية بمنطقة سيح السلم في دبي، ابتداء من صباح اليوم وعلى مدى يومين، منافسات الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين راعية دوري القفز.

وتشتمل فعالياته على 11 شوطاً، لمشاركة الفرسان من جميع الفئات، نصفها بمواصفات المرحلتين والمرحلتين الخاصة، وارتفاع حواجزها من 80 وحتى 120 سم، بحسب الفئات.