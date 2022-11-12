الامارات | ماراثون الدراجات المائية على كاسر الأمواج اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من ماراثون الإمارات للدراجات المائية على كاسر الأمواج في أبوظبي وبمشاركة قوية متوقعة لأكثر من 40 متسابقاً في الجولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وستنطلق فئة جالس محترفين عبر مسار يدور حول جزيرة اللولو في حين سيكون المسار داخلياً لفئتي الواقف والمخضرمين وستكون الفرصة متاحة لكل المشاركين من أجل التزود بالوقود في أي دورة يرغبون فيها بذلك عبر محطة مخصصة للمتسابقين بجانب اللجان المنظمة والتحكيمية على نقطة محددة في منطقة كاسر الأمواج.

وتشهد هذه الجولة مشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الإمارات بالإضافة إلى حضور قوي من المشاركين والمتسابقين في دول الخليج.