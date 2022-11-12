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الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

عجمان - كلباء 16:45

بني ياس - الوصل 16:45

الشارقة - العين 19:30

دبا - البطائح 19:30

دوري الدرجة الأولى

العروبة - مسافي 16:40

الرمس - العربي 16:40

هسباينا - الذيد 16:45

ودية

الاكوادور - العراق 21:30

سيتي - برينتفورد 16:30

- ساوثهامبتون 19:00

نيوكاسل - تشلسي 21:30

وولفرهامبتون - أرسنال 23:45

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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