الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
عجمان - كلباء 16:45
بني ياس - الوصل 16:45
الشارقة - العين 19:30
دبا - البطائح 19:30
دوري الدرجة الأولى
العروبة - مسافي 16:40
الرمس - العربي 16:40
هسباينا - الذيد 16:45
ودية
الاكوادور - العراق 21:30
سيتي - برينتفورد 16:30
ليفربول - ساوثهامبتون 19:00
نيوكاسل - تشلسي 21:30
وولفرهامبتون - أرسنال 23:45
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