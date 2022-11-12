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الامارات | مصفوت يتخطى عقبة سيتي في دوري «الهواة»

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محمد فاضل - عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق مصفوت على ضيفه سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس في ملعب مصفوت، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة. وأصبح رصيد مصفوت 14 نقطة بينما تجمد رصيد سيتي عند ثماني نقاط. وسجل أهداف مصفوت إبراهيم خميس في الدقيقتين (35و45) وحميد الحمادي 55، بينما سجل هدفي سيتي كل من خليل حسن 82 وحمد عيسى 85. ويلعب مساء اليوم، الرمس مع العربي والعروبة مع مسافي وفرسان هسبانيا مع الذيد. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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