«محمد صلاح وتريزيجيه على رأسها» .. قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهة بلجيكا

الشارقة - اميمة ياسر - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا معسكره الأول والذي انطلق يوم ٧ حتى ١١ نوفمبر الجاري على أن يحصل الفريق على راحة سلبية غدًا و السفر يوم الأحد إلى الكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها ١٨ نوفمبر الجاري .

شهد مران المنتخب تدريبات بدنية أعقبها تقسيمة على شوطين.

ينطلق معسكر منتخب مصر ، للفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر على أن يعود المنتخب للقاهرة يوم ١٩ ، عقب خوض ودية بلجيكا .

قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهة بلجيكا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة المعسكر الثاني في الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ و تضم ٢٤ لاعبا وهم :

محمد الشناوي

احمد الشناوي

محمد عواد

عمر جابر

اكرم توفيق

احمد حجازي

علي جبر

اسامة جلال

محمود علاء

محمد حمدي

حسين السيد

طارق حامد

حمدي فتحي

محمد النني

امام عاشور

محمود حمادة

محمد مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود تريزيجيه

أحمد حسن كوكا

عمر مرموش.

مصطفي محمد