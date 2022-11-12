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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11-11-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها حصد المنتخب الوطني للريشة الطائرة 12 ميدالية بالبطولة العربية للناشئين والتى تقام خلال الفترة من 8 وحتى 12 نوفمبر الجاري، وجاءت ميداليات الفراعنة كالتالي: "3 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات".

مصر تحصد 12 ميدالية فى البطولة العربية لناشئى الريشة الطائرة بالكويت

حصد المنتخب الوطني للريشة الطائرة 12 ميدالية بالبطولة العربية للناشئين والتى تقام خلال الفترة من 8 وحتى 12 نوفمبر الجاري، وجاءت ميداليات الفراعنة كالتالي: "3 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات".

ينضم مروان عطية وخالد صبحى، ثنائى الاتحاد السكندرى، لمعسكر الفريق المقرر إقامته بعد غدٍ الأحد بالقاهرة استعداداً لعودة الدورى المصرى الممتاز، بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطنى التى تستعد لمواجهة بلجيكا الودية المقرر إقامتها 18 نوفمبر الجاري. عنف أحمد سامى المدير الفني لفريق سيراميكا لاعبيه في التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم الجمعة بسبب فقدان النقاط والأداء المتراجع التي شهدته أول ثلاث جولات من الدورى المصرى الممتاز وكان أخرها الخسارة أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف. سيدات اليد يهزمن تونس فى بطولة أفريقيا بالسنغال فاز منتخب سيدات كرة اليد على نظيره تونس بنتيجة 21/20 ضمن منافسات بطولة أفريقيا التى تستضيفها السنغال خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر الجارى . أصبح إبراهيم عادل صانع ألعاب بيراميدز جاهزًا من الناحية الطبية والفنية لتدعيم صفوف فريقه فى المباريات المقبلة، وعقب انتهاء فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز. مصر تحتل المركز الرابع ببطولة العالم للكرة الطائرة جلوس أحتل المنتخب الوطني لرجال الكرة الطائرة لذوي القدرات الخاصة "جلوس" المركز الرابع ببطولة العالم والمقامة بالعاصمة البوسنية "سراييفو" خلال الفترة من 4 وحتى 11 نوفمبر الجاري. دونجا فى رسالة لجمهور الزمالك: "Yes I can" نشر نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صورة شخصية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" ووجه دونجا رسالة لجماهير الزمالك، حيث علق على صورته: "Yes I can" (نعم أستطيع). حرص محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الاهلى على تأدية مناسك العمرة حاليا بالمملكة العربية السعودية قبل العودة الى الانتظام في تدريبات الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

حقق منتخب المغرب للناشئين فوزا مثيرا على نظيره الليبي بهدف دون رد في الجولة الثانية من تصفيات شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم تحت 17 سنة والتي تحتضنها الجزائر.

قرر الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى فى النادى الاهلى اجراء حملة تعقيم واسعة لغرفة خلع الملابس وأماكن التدريبات والجيم قبل عودة فريق الكرة للتدريبات المقرر لها الاثنين المقبل بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 5 أيام، ويأتى هذا القرار فى ظل الاجراءات الاحترازية التى ينفذها الجهاز الطبى بين كل فترة وأخرى للتأكد من سلامة كافة الاماكن التى يتواجد فيها اللاعبين والجهاز الفنى والادارى.

شهدت قائمة منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا ضم 8 لاعبين محترفين أستعدادا لمواجهة بلجيكا وديا و المقرر لها يوم 18 نوفمبر المقبل على ملعب "جابر الأحمد " بدولة الكويت .

ينتظر الجهاز الطبى لفريق الكرة بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، التقرير الطبى الذى سيقوم بإعداده الطبيب الأجنبى المعالج لمحمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول بالقلعة البيضاء، فى انجلترا من أجل تحديد البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له اللاعب.

أعلن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر القائمة النهائية التي سوف تتوجه الى الكويت لخوض مباراة بلجيكا وديا و المقرر لها يوم 18 نوفمبر القادم.

يدرس مسئولى نادى الزمالك، قطع إعارة محمود علاء مدافع الفريق الكروى الأول المعار لصفوف الاتحاد السكندرى حتى نهاية الموسم الجارى، من أجل دعم دفاع الفريق الأبيض مع حلول شهر يناير المقبل.

أدي المنتخب الأولمبى لكرة القدم تدريبه الثاني خلال معسكره المغلق، ضمن خطة الاستعداد لمواجهة زامبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ .