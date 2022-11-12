شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للزمالك يحدد البرنامج التأهيلى للونش وفقًا للتقرير الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجهاز الطبى لفريق الكرة بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، التقرير الطبى الذى سيقوم بإعداده الطبيب الأجنبى المعالج لمحمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول بالقلعة البيضاء، فى انجلترا من أجل تحديد البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له اللاعب.

واجرة الونش جراحة فى إنجلترا بعد تعرضه للإصابة بقطع فى وتر العضلة الخلفية، وينتظر الجهاز الطبى للزمالك عودة اللاعب إلى القاهرة للاطلاع على تقرير الطبيب المعالج حتى يتم تحديد البرنامج الذى سيتم اتباعه فى المرحلة المقلبة.

وكان "الونش" تعرض للإصابة بقطع فى وتر الخلفية خلال مباراة سموحة الأخيرة فى مسابقة الدورى الممتاز، ليقرر الزمالك إجراء العملية فى الخارج.

ومن المتوقع أن يغيب الونش عن الملاعب من 4 إلى 6 أشهر، بعد الجراحة التى خضع لها، وسيبدأ الونش عقب عودته إلى مصر المرحلة الأولى من التأهيل تحت إشراف الدكتور محمد أسامة.