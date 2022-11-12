شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على 13 لاعبا خلال فترة توقف الدورى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات على مدار الساعات الماضية من أجل الاطمئنان على لاعبي الفريق المتواجدين حالياً بالمنتخبين الأول والأولمبي، وتواصل مسئولو الأهلي مع لاعبي الفريق في المنتخبات الوطنية.

كما تواصل مسئولو الأهلي مع الدولي التونسي على معلول المتواجد مع منتخب بلاده، ضمن استعدادات نسور قرطاج لمونديال 2022 بقطر والذي سينطلق يوم 20 نوفمبر الجاري.

ويتواجد 7 لاعبين من الأهلي في المنتخب الأول الذي يستعد لمباراة بلجيكا الودية يوم 18 نوفمبر الجاري، بالكويت، وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف فيما خرج محمود متولي مدافع الأهلي من معسكر الفراعنة للإصابة.

فيما يضم المنتخب الأولمبي خمسة لاعبين هم: حمزة علاء، على الجابري ،محمد أشرف، محمد مغربي، مصطفى سعد ميسي وأحمد نبيل كوكا.

وانتظم المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم أمس فى معسكر مغلق ضمن خطة الاستعداد لمواجهة زامبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص الأهلي على الاطمئنان على الـ13 لاعباً المتواجدين في المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخب تونس خلال فترة توقف المسابقات حاليا، حيث يعود الأهلي للمنافسات المحلية بمواجهة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.