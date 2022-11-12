شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستأنف تدريباته غدا قبل معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الاتحاد السكندرى تدريباته غداً السبت بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفنى لسيد البلد للاعبين لتوفير فرصة لهم لالتقاط الأنفاس، والاطمئنان على أسرهم وقرر زوران رفع الحمل البدنى عقب العودة لاستئناف التدريبات استعدادا لخوض مباريات الدورى العام بالاضافة الى مباريات كأس الرابطة والدور السادس عشر.

وينتظم لاعبو الاتحاد السكندرى فى معسكر مغلق بالقاهرة بعد غدٍ الأحد استعداداً لعودة الدورى المصرى الممتاز المتوقف فى الفترة الحالية لانشغال المنتخب الوطنى بمواجهة بلجيكا الودية،حيث يتخلل المعسكر بعض المباريات الودية من أجل زيادة حالة التركيز والانسجام بين اللاعبين.

ويستعيد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش خدمات مدافعه محمود علاء أمام فيوتشر فى المباراة المقرر لها 8 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعرض محمود علاء للإيقاف لمدة مباراتين، بسبب طرده فى مباراة فريقه أمام الداخلية بالجولة الثالثة من الدورى ليغيب عن لقاء طلائع الجيش الماضى، كما سيغيب عن مباراة غزل المحله المقبلة.

ويعد محمود علاء من الركائز الأساسية فى صفوف سيد البلد بعد تدعيمه لخط الدفاع ضمن الصفقات الشتوية، قادما من نادى الزمالك على سبيل الإعارة، وحصل الاتحاد السكندرى على العلامة الكاملة بالفوز فى ثلاث مباريات فى الدورى على حساب أسوان والداخلية والطلائع.

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول المسابقة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من ثلاث انتصارات على اسوان والداخلية و طلائع الجيش ويسعى زوران لتحقيق الرباعية فى اللقاء المقرر له امام غزل المحلة على استاد الاسكندرية بالاسبوع الخامس عقب تأجيل مباراته امام الأهلى بالاسبوع الرابع.