شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 11/ 11/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 11/ 11/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها.. دراسة التفاوض مع الاتحاد لقطع إعارة محمود علاء فى يناير، والجهاز الطبى يحدد البرنامج التأهيلى للونش وفقًا للتقرير الأجنبى.

الزمالك يدرس التفاوض مع الاتحاد لقطع إعارة محمود علاء فى يناير

يدرس مسئولى نادى الزمالك، قطع إعارة محمود علاء مدافع الفريق الكروى الأول المعار لصفوف الاتحاد السكندرى حتى نهاية الموسم الجارى، من أجل دعم دفاع الفريق الأبيض مع حلول شهر يناير المقبل.

الجهاز الطبى للزمالك يحدد البرنامج التأهيلى للونش وفقًا للتقرير الأجنبى

ينتظر الجهاز الطبى لفريق الكرة بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، التقرير الطبى الذى سيقوم بإعداده الطبيب الأجنبى المعالج لمحمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول بالقلعة البيضاء، فى انجلترا من أجل تحديد البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له اللاعب.

فيريرا يكلف جهازه المعاون بمتابعة الدوليين خلال التوقف الحالي

كلف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جهازه المعاون بمتابعة اللاعبين الدوليين خلال فترة التوقف الدولية الحالية، لمعرفة مدى جاهزيتهم للمشاركة في المباريات المقبلة.

فيريرا يطالب الجهاز الطبى بمتابعة لاعبى الزمالك خوفا من كورونا

طالب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، من الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة متابعة جميع اللاعبين خلال فترة الإجازة الحالية التى منحها للاعبين لمدة 4 أيام.

دونجا فى رسالة لجمهور الزمالك: "Yes I can"

نشر نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صورة شخصية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" ووجه دونجا رسالة لجماهير الزمالك، حيث علق على صورته: "Yes I can" (نعم أستطيع).

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بكأس مصر

يخضع لاعبو الزمالك لقياس وزن عقب عودة الفريق للتدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة التى بدأت منذ الخميس الماضى، حيث طلب فيريرا المدير الفني من اللاعبين المحافظة على أوزانهم عن طريق الالتزام بالأطعمة الصحية وعدم الإفراط فى تناول الأكلات التي تحمل سعرات حرارية عالية، ما يؤثر بالسلب على الجانب البدنى.

الذكرى الثالثة لرحيل علاء على نجم الزمالك فى ريعان شبابه اليوم