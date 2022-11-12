7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11-11-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أعلن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر القائمة النهائية، التي سوف تتوجه الى الكويت لخوض مباراة بلجيكا وديا و المقرر لها يوم 18 نوفمبر الحالى.

حقق منتخب المغرب للناشئين فوزا مثيرا على نظيره الليبي بهدف دون رد في الجولة الثانية من تصفيات شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم تحت 17 سنة والتي تحتضنها الجزائر.

قرر الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى فى النادى الاهلى اجراء حملة تعقيم واسعة لغرفة خلع الملابس وأماكن التدريبات والجيم قبل عودة فريق الكرة للتدريبات المقرر لها الاثنين المقبل بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 5 أيام، ويأتى هذا القرار فى ظل الاجراءات الاحترازية التى ينفذها الجهاز الطبى بين كل فترة وأخرى للتأكد من سلامة كافة الاماكن التى يتواجد فيها اللاعبين والجهاز الفنى والادارى.

شهدت قائمة منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا ضم 8 لاعبين محترفين أستعدادا لمواجهة بلجيكا وديا و المقرر لها يوم 18 نوفمبر المقبل على ملعب "جابر الأحمد " بدولة الكويت .

ينتظر الجهاز الطبى لفريق الكرة بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، التقرير الطبى الذى سيقوم بإعداده الطبيب الأجنبى المعالج لمحمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول بالقلعة البيضاء، فى انجلترا من أجل تحديد البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له اللاعب.

أعلن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر القائمة النهائية التي سوف تتوجه الى الكويت لخوض مباراة بلجيكا وديا و المقرر لها يوم 18 نوفمبر القادم.

يدرس مسئولى نادى الزمالك، قطع إعارة محمود علاء مدافع الفريق الكروى الأول المعار لصفوف الاتحاد السكندرى حتى نهاية الموسم الجارى، من أجل دعم دفاع الفريق الأبيض مع حلول شهر يناير المقبل.

أدي المنتخب الأولمبى لكرة القدم تدريبه الثاني خلال معسكره المغلق، ضمن خطة الاستعداد لمواجهة زامبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ .