شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس التفاوض مع الاتحاد لقطع إعارة محمود علاء فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولى نادى الزمالك، قطع إعارة محمود علاء مدافع الفريق الكروى الأول المعار لصفوف الاتحاد السكندرى حتى نهاية الموسم الجارى، من أجل دعم دفاع الفريق الأبيض مع حلول شهر يناير المقبل.

ويرتبط محمود علاء بعقد إعارة لنادى الاتحاد حتى نهاية الموسم، ويدرس الزمالك الدخول فى مفاوضات مع مسئولى زعيم الثغر من أجل قطع إعارة اللاعب وعودته للقلعة البيضاء لدعم الدفاع فى ظل إصابة محمود الونش بقطع فى وتر العضلة الخلفية ، الأمر الذى أدى لانتهاء موسم اللاعب مع فريقه.

ومازال الزمالك يدرس العديد من الحلول حول تعويض "الونش" فى المرحلة المقبلة، خاصة وإن الفريق يواجه أزمة واضحة فى خط الدفاع فى الوقت الحالى.

وتعرض محمود حمدى "الونش" للإصابة بقطع فى وتر الخلفية خلال مباراة سموحة الأخيرة فى مسابقة الدورى الممتاز، ليقرر الزمالك إجراء العملية فى الخارج.

ومن المتوقع أن يغيب الونش عن الملاعب من 4 إلى 6 أشهر، بعد الجراحة التى خضع لها، وسيبدأ الونش عقب عودته إلى مصر المرحلة الأولى من التأهيل تحت إشراف الدكتور محمد أسامة.