شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن بدائل متولى وعبد المنعم فى دفاع الأهلي قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا خاصا لتجهيز ثنائي الفريق ياسر إبراهيم وأيمن أشرف للاستعانة بهما في مباراة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الحالي، ضمن منافسات ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

ويرغب كولر المدير الفني للأهلي في تجهيز ياسر إبراهيم وأيمن أشرف تحسباً لعدم لحاق محمد عبد المنعم عن المباراة، حيث أجرى الأخير جراحة الأسبوع الماضي في الأنف، فيما تأكد غياب محمود متولي عن لقاء المقاولون للإصابة في العضلة الخلفية خلال معسكر المنتخب الوطني الحالي.

كولر كان يعتمد على ثنائية متولي وعبد المنعم في دفاع الأهلي الفترة الماضية محلياً وأفريقياً، لكن بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي قد يعتمد المدرب السويسري على الثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف في خط الدفاع، لحين تماثل متولي وعبد المنعم للشفاء بشكل تام.

ويترقب الأهلي نتيجة الفحوصات التى سيخضع لها أيمن أشرف في النمسا للأطمئنان على ركبته، وهل سيحتاج اللاعب فترة أخرى للتأهيل أم سيكون جاهزاً للمشاركة في المباريات.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على التحدث مع لاعبي الفريق قبل فترة الراحة التى يحصل عليها الفريق حالياً بسبب فترة توقف الدوري، وأكد المدرب السويسري للاعبي الفريق أن من لم يُشارك خلال الفترة الماضية عليه أن يجتهد أكثر ويبذل قصارى جهده من أجل نيل فرصة المشاركة في المباريات بعد إستئناف المباريات المحلية.

وأوضح كولر أن عدم مشاركة أي لاعب الفترة الماضية يجب أن يكون حافزا لهم، وأن يجتهدوا أكثر في التدريبات حتى ينالوا رضا الجهاز الفني ويتم الاستعانة بهم خلال المباريات المقبلة، والتى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري في دور الثمانية للدور ربع النهائي من النسخة الماضية لبطولة كأس مصر، ثم يلعب الفريق مع طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبي الدكة في الأهلي تحديداً أن الموسم ما زال في بدايته، ولا بد أن يتحلّوا بالصبر والثقة وأن يواصلوا العمل حتى يحصلون على فرصة مناسبة، وشدد لهم على أن الفرصة مُتاحة للجميع وأنه مازال في مرحلة إستكشاف قدرات جميع لاعبي الفريق.

وتأتي جلسة كولر مع لاعبي الأهلي في ظل تحفيز جميع اللاعبين، خاصة أولئك الذين لم يحصلون على فرصة أو الذين شاركوا لمدة دقائق وفي مقدمتهم ، رامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد هاني وعلى لطفي.