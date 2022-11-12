شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا يقترب من المشاركة بتدريبات إنبى والظهور فى مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد أمين "أوفا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، وتسببت في غيابه عن المباريات، حيث لم يشارك اللاعب في أي لقاء منذ انطلاق مسابقة الدورى العام بنسختها الجديدة.

وقطع "أوفا" شوطاً كبيراً من البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الفني لـ إنبى بقيادة أحمد كشرى، وبات قريبا من الظهور في التشكيل الأساسى للفريق في مباراة البنك الأهلى المقرر لها 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

في سياق متصل يواجه إنبى نظيره المصري البورسعيدى ودياً نهاية الأسبوع المقبل استعداداً لعودة الدورى المتوقف فى الفترة الحالية بسبب انشغال المنتخب الوطنى بالمعسكر الذى يتخلله مباراة بلجيكا الودية المقرر لها 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

ويخوض الجهاز الفني لفريق إنبى، بقيادة أحمد كشرى، مباريات ودية لتجهيز اللاعبين وزيادة حالة الانسجام بينهما خلال فترة التوقف الدولى، حيث خاطبت الإدارة أكثر من نادى لجس نبضهم حول إمكانية خوض لقاءات ودية معهم .

ويستعد إنبى لمواجهة البنك الأهلى فى أول مباراة بالجولة الخامسة بعد التوقف الدولى حيث يسعى فيها كشرى لتصحيح مسار الفريق البترولى وخطف أول ثلاثة نقاط بالمسابقة بعد التعادل فى مباراتين والخسارة فى مثلهما.

ويجهز أحمد كشرى اللاعبين المصابين خلال فترة التوقف الدولى، من أجل الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الفريق البترولى بدأ الموسم بمجموعة من اللاعبين غير الجاهزين مثل عماد ميهوب وأحمد أمين أوفا وكريم الطيب وإبراهيم جلال.