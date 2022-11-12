شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 12 ميدالية فى البطولة العربية لناشئى الريشة الطائرة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المنتخب الوطني للريشة الطائرة 12 ميدالية بالبطولة العربية للناشئين والتى تقام خلال الفترة من 8 وحتى 12 نوفمبر الجاري، وجاءت ميداليات الفراعنة كالتالي: "3 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات".

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من محمد حجازي ذهبية الفردي تحت 17 سنة، كما حقق مع زميله سيف عمر ذهبية زوجي الشباب تحت نفس المرحلة العمرية، فيما جاءت الذهبية الثالثة عن طريق زوجي الآنسات تحت 19 سنة والمكون من جنة الوزيري وريم حسين".

أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب كل من "فاطمة محمد ربيع في منافسات فردي الناشئات تحت 15 سنة، كما حقق الثنائي المكون من مريم علي وجنى الغمري فضية منافسات الشابات تحت 17 سنة، وحققت جنة الوزيري فضية منافسات الفردي تحت 19 سنة، أما الزوجي المكون من يوسف محمد ومعاذ هشام على فضية زوجي الشباب تحت 19 سنة أيضًا".

فيما كانت الميداليات البرونزية عن طريق كل من "فاطمة محمد ربيع وفريدة محمد فكري بمنافسات زوجي الناشئات تحت 15 سنة، وحصلت مريم علي على برونزية الفردي تحت 17 سنة، وحصل زميلها سيف عمر عادل على برونزية نفس السن، أما منافسات تحت 19 سنة فحصل فيها يوسف محمد على برونزية الفردي، وحققت ريم حسين برونزية منافسات فردي الآنسات".

وكانت البعثة المصرية قد شاركت في البطولة ببعثة مكونة من 12 لاعبا ولاعبة وهم: "كريم وائل عبد الحكيم - أبوبكر زكريا عبد القادر - فاطمه محمد ربيع - فريدة محمد فكري" تحت 15 سنة، إضافة إلى الرباعي "سيف عمر عادل - محمد حجازي - جنى الغمري - مريم علي" في قائمة تحت 17 سنة، أما فريق تحت 19 سنة فيضم كلًا من "يوسف محمد - معاذ هشام - جنة الوزيري - ريم حسين".

ويضم الجهاز الفني هشام سليمان كمدير فني، ويعاونه محمد عبد العال كمدرب مساعد، فيما يقود البعثة وليد الكسار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري كرئيس للبعثة.

وعقب نهاية المنافسات تبادل وليد الكسار رئيس البعثة المصرية الدروع والهدايا التذكارية مع علي المري رئيس الاتحاد الكويتي، ومقرن آل مقرن رئيس الاتحاد السعودي.