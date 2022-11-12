شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 3 لاعبين للأدوار الرئيسية بكأس العالم لسلاح سيف المبارزة بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع كل من محمود السيد ومحمد ياسين وأحمد السيد التأهل إلى دور ال 64 الرئيسي لكأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال، المقامة في مدينة بيرن السويسرية في الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الجاري.

واستهل محمود السيد مشواره في البطولة محققًا الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات ليتأهل مباشرًة إلى دور ال 64 الرئيسي.

بينما فاز محمد ياسين في 5 مباريات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات، ثم تغلب ياسين على لاعب كولومبيا بنتيجة 15-12 بدور ال 128 الغير رئيسي.

وفي دور ال 64 الغير رئيسي استطاع ياسين الفوز على الكندي ديلان فرنش بنتيجة 15-13.

أما أحمد السيد فقد حقق 4 انتصارات من أصل 6 مباريات دور المجموعات، ثم فاز السيد في دور ال 265 الغير رئيسي على على الهولندى روبن دريكسن بنتيجة 15-8.

وبعدها تغلب السيد على لاعب هونج كونج نيكولاس شاو بنتيجة 15-12، ثم نجح السيد في الفوز بدور ال 64 الغير رئيسي على الإيطالي دافيد دي فيرولي بنتيجة 12-11.

وجاءت مباريات لاعبي المنتخب المصري في دور ال 64 الرئيسي كالتالي:

الساعة ال 10:15 صباحًا بتوقيت القاهرة

أحمد السيد "مصر" x ماكس هينزر "سويسرا"

الساعة ال 10:25 صباحًا بتوقيت القاهرة

محمد ياسين "مصر" x ألكس فافا "فرنسا"

الساعة ال 11:05 صباحًا بتوقيت القاهرة

محمود السيد "مصر" x أليكسس بيارد "سويسرا"

ويرافق المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة المدير الفني سيد سامي، كما ضمت قائمة المنتخب المصري 6 لاعبين وهم: أحمد السيد ومحمد السيد ومحمود السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين ومحمود محسن.