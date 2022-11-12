شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الاتحاد السكندرى ينضمان لمعسكر القاهرة بعد استبعادهما من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم مروان عطية وخالد صبحى، ثنائى الاتحاد السكندرى، لمعسكر الفريق المقرر إقامته بعد غدٍ الأحد بالقاهرة استعداداً لعودة الدورى المصرى الممتاز، بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطنى التى تستعد لمواجهة بلجيكا الودية المقرر إقامتها 18 نوفمبر الجاري.

ويفتقد معسكر سيد البلد محمود علاء لتواجده في قائمة الفراعنة، بينما يغيب الأنجولي كريستوفاو مابولولو لتواجده مع منتخب بلاده، كما يغيب الأردني عبد الله نصيب، بسبب تواجده في معسكر النشامى لمواجهة منتخب إسبانيا وديا.

في سياق مختلف يرفض مسئولو نادى الاتحاد السكندرى التفريط في نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل الحفاظ على قوام سيد البلد وتلبية طموحات الإدارة في المنافسة على المربع الذهبى خلال الموسم الحالي بعد الإخقاق فى الموسم المنقضى.

ويرى مسئولو الاتحاد السكندرى أن دعم الفريق والحفاظ على القوام الأساسى هذا الموسم على رأس أولوياتهم خوفاً من تعرض الفريق لنفس ظروف الموسم الماضى والصراع على البقاء في الدورى حتى الجولات الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى عقد اجتماع مع المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش في حضور اللجنة الفنية المسؤولة عن كرة القدم، برئاسة أحمد عبد المجيد ومحمد سلامة ومحمد البحيرى عضوي اللجنة، من أجل وضع الأهداف المحددة من الفريق خلال المرحلة القادمة.