شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر وريان وجاد أبرز المستبعدين من قائمة المنتخب استعدادا لبلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت القائمة الجديدة التى أعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، للمعسكر الثاني للفراعنة في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم 18، استبعاد 11 لاعب وضم 11 لاعب.

وشهدت القائمة استبعاد كل من .. محمود جاد، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، باهر المحمدي، مططفي زكي زيكو، أحمد عبد القادر، عمرو السيسي، مروان عطية ، مروان حمدي ، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، خالد صبحى.

بينما ضم كل من .. أحمد الشناوى، على جبر، أسامة جلال، محمد حمدى، أحمد حجازى، طارق حامد، عمر مرموش، محمد صلاح، أحمد حسن كوكا، مصطفى محمد، محمد الننى.

وضمت القائمة كاملة كل من..

محمد الشناوي

احمد الشناوي

محمد عواد

عمر جابر

اكرم توفيق

احمد حجازي

علي جبر

اسامة جلال

محمود علاء

محمد حمدي

حسين السيد

طارق حامد

حمدي فتحي

محمد النني

امام عاشور

محمود حمادة

محمد مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود تريزيجيه

أحمد حسن كوكا

عمر مرموش.

مصطفي محمد