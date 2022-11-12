شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم فيوتشر وتعادل دجلة أبرز نتائج مباريات الجولة الثانية لدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز للكرة النسائية عن تفوق بيراميدز على نظيره فيوتشر بنتيجة 3/2 بينما تعادل فريق وادى دجلة مع مركز شباب الاميرية سلبيا .

وشهدت المباراة تقدم لفريق فيوتشر في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر المباراة، ثم عزز النتيجة في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، وحصل فريق بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 30، أحرزت منها ندى خالد الهدف الأول لفريق بيراميدز.

وفي الدقائق العشر الأخيرة نجح فريق بيراميدز في إحراز التعادل، وأنتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2، ثم نجحت لاعبات بيراميدز، مطلع الشوط الثاني إحراز الهدف الثالث لهم .

وجاءت النتائج كالتالى :