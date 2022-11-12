شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا بقائمة منتخب مصر النهائية استعدادا لمواجهة بلجيكا وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر القائمة النهائية التي سوف تتوجه الى الكويت لخوض مباراة بلجيكا وديا و المقرر لها يوم 18 نوفمبر القادم.

و كان اختتم لاعبى منتخب مصر معسكرهم الأول والذي انطلق يوم 7 حتى 11 نوفمبر الجاري على أن يحصل الفريق على راحة سلبية غدًا و السفر يوم الأحد إلى الكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري و ينطلق معسكر منتخب مصر ، للفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر على أن يعود المنتخب للقاهرة يوم عقب ، عقب خوض ودية بلجيكا .

وجاءت القائمة تضم كل من :

محمد الشناوي

احمد الشناوي

محمد عواد

عمر جابر

اكرم توفيق

احمد حجازي

علي جبر

اسامة جلال

محمود علاء

محمد حمدي

حسين السيد

طارق حامد

حمدي فتحي

محمد النني

امام عاشور

محمود حمادة

محمد مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود تريزيجيه

أحمد حسن كوكا

عمر مرموش.

مصطفي محمد

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح الى معسكر منتخب مصر بدولة الكويت و ذلك بسبب ارتباط اللاعب مع فريقه ليفربول الانجليزى بمباريات الدورى الانجليزى الممتاز غدا في تمام الساعة الخامسة مساء .