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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 11 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 11 / 11 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبزرها ، الأهلي يحسم تجديد عقود الشحات وياسر وربيعة قبل انتقالات يناير
الأهلي يحسم تجديد عقود الشحات وياسر وربيعة قبل انتقالات يناير
استقر مسئولو النادي الأهلي على حسم ملف تجديد عقود ياسر إبراهيم وحسين الشحات ورامي ربيعة ثلاثي الفريق قبل فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، باعتبار أن عقود الثلاثي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لأي نادي في الميركاتو الشتوي المقبل، لاسيما وأن تجديد عقود الثلاثي من أبرز الملفات المطروحة على مائدة قطاع الكرة بالنادي الأهلي.
الأهلي يُنهي إجراءات سفر أيمن أشرف للنمسا.. اعرف التفاصيل
يُنهي النادي الأهلي حالياً إجراءات سفر أيمن أشرف لاعب الفريق إلى النمسا من أجل إجراء فحوصات طبية على الركبة.
الجهاز الطبي بالأهلي يضع برنامجا تأهيليا لـ محمود متولى بعد الإصابة
حدد الجهاز الطبي للأهلي برنامجا تأهيليا لمحمود متولي مدافع الفريق الأحمر، والذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريب منتخب مصر، قبل أن يتم استبعاده من معسكر الفراعنة بسبب تلك الإصابة التي تحتاج بعض الوقت قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية.
" كهربا " يؤدى مناسك العمرة قبل العودة الى تدريبات الاهلى .. صورة
حرص محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الاهلى على تأدية مناسك العمرة حاليا بالمملكة العربية السعودية قبل العودة الى الانتظام في تدريبات الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .
مارسيل كولر مدرب الاهلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"62"
يحتفل اليوم الجمعة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى بعيد ميلاده الـ"62" فهو من مواليد 11 نوفمبر 1960 ، وتولى كولر تدريب 6 أندية فى منصب الرجل الأول، وهي سانت جاليين وبازل وجراسهبورز وويل السويسرين وبوخوم وكولون الألمانيين"، ومنتخب واحد "النمسا"، كما عمل مساعداً مع مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق فى أولى خطواته التدريبة عام 1992 .