أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 11 / 11 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 11 / 11 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبزرها ، الأهلي يحسم تجديد عقود الشحات وياسر وربيعة قبل انتقالات يناير

الأهلي يحسم تجديد عقود الشحات وياسر وربيعة قبل انتقالات يناير

استقر مسئولو النادي الأهلي على حسم ملف تجديد عقود ياسر إبراهيم وحسين الشحات ورامي ربيعة ثلاثي الفريق قبل فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، باعتبار أن عقود الثلاثي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لأي نادي في الميركاتو الشتوي المقبل، لاسيما وأن تجديد عقود الثلاثي من أبرز الملفات المطروحة على مائدة قطاع الكرة بالنادي الأهلي.

الأهلي يُنهي إجراءات سفر أيمن أشرف للنمسا.. اعرف التفاصيل

يُنهي النادي الأهلي حالياً إجراءات سفر أيمن أشرف لاعب الفريق إلى النمسا من أجل إجراء فحوصات طبية على الركبة.

الجهاز الطبي بالأهلي يضع برنامجا تأهيليا لـ محمود متولى بعد الإصابة

حدد الجهاز الطبي للأهلي برنامجا تأهيليا لمحمود متولي مدافع الفريق الأحمر، والذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريب منتخب مصر، قبل أن يتم استبعاده من معسكر الفراعنة بسبب تلك الإصابة التي تحتاج بعض الوقت قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية.