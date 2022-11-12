شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعنف لاعبى سيراميكا فى التدريبات بسبب تراجع الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عنف أحمد سامى المدير الفني لفريق سيراميكا لاعبيه في التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم الجمعة بسبب فقدان النقاط والأداء المتراجع التي شهدته أول ثلاث جولات من الدورى المصرى الممتاز وكان أخرها الخسارة أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعقد أحمد سامى جلسات مستمرة مع اللاعبين في المران الجماعى يلومهم فيها على تراجع الأداء والمستوى رغم البداية القوية والمبشرة أمام المصرى البورسعيدى في المباراة التي انتهت بفوز سيراميكا بثلاثية نظيفة في لقاء شهد تألق العديد من اللاعبين.

ويرغب أحمد سامى في تصحيح أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها خلال أول ثلاث جولات من الدورى المصرى الممتاز فعلى الرغم من البداية القوية والفوز على المصرى البورسعيدي بثلاثية نظيفة إلا أن الفريق عاد، وتعثر أمام الزمالك في الجولة الثانية وخسر بثنائية نظيفة، ثم تكرر سقوطه أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة.

وطالب أحمد سامى لاعبيه بتصحيح المسار أمام المقاولون في الأسبوع الرابع فى المباراة المقرر لها 2 ديسمبر المقبل، خاصة أن الإدارة تضع آمالها عليهم بتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب هذا الموسم بعد الصفقات القوية التي تعاقدت معها الإدارة على أمل تلبية طموحاتها.