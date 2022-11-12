شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تهزم ليبيا 1-0 وتهدى منتخب مصر فرصة التأهل لأمم افريقيا للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب المغرب للناشئين فوزا مثيرا على نظيره الليبي بهدف دون رد في الجولة الثانية من تصفيات شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم تحت 17 سنة والتي تحتضنها الجزائر.

بهذا الانتصار رفع منتخب المغرب رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين ، ليغرد وحيدًا في صدارة التصفيات، في إنتظار المرحلة الأخيرة أمام منتخب مصر يوم الإثنين المقبل.

منتخب مصر كان قد فاز على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحيي آمال التأهل بعد هزيمته في الجولة الأولى من ليبيا بهدفين مقابل هدف.

وجاء منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ، بعد أن حقق أول انتصاره اليوم الجمعة على حساب منتخب تونس وحل المنتخب الليبي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، بينما يقبع منتخب تونس في المركز الأخير بدون رصيد بعد خسارة مباراتيه أمام المغرب ومصر.

منتخب مصر للناشئين يحتاج للفوز على المغرب بهدف واحد دون رد، في المواجهة التي تجمعهما الاثنين المقبل ليضمن ناشئو الفراعنة التأهل، بشرط الا يفوز منتخب ليبيا على تونس بأكثر من ثلاثة أهداف.