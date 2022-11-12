شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات طبية مشددة فى الأهلى قبل عودة التدريبات..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى فى النادى الاهلى اجراء حملة تعقيم واسعة لغرفة خلع الملابس وأماكن التدريبات والجيم قبل عودة فريق الكرة للتدريبات المقرر لها الاثنين المقبل بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 5 أيام، ويأتى هذا القرار فى ظل الاجراءات الاحترازية التى ينفذها الجهاز الطبى بين كل فترة وأخرى للتأكد من سلامة كافة الاماكن التى يتواجد فيها اللاعبين والجهاز الفنى والادارى.

وحدد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى برنامج تحضير الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري في شهر نوفمبر الجاري لظروف معسكر منتخب مصر، والذى يتخلله مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا، حيث تدرب الفريق حتى أمس الثلاثاء قبل الحصول على راحة لمدة 5 أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتوقف الدوري المصري في الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولي التي تسبق كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

وخاض الأهلي مباراته الأخيرة ضد الداخلية وتفوق بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري