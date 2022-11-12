شكرا لقرائتكم خبر عن 8 محترفين بقائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا ضم 8 لاعبين محترفين أستعدادا لمواجهة بلجيكا وديا و المقرر لها يوم 18 نوفمبر المقبل على ملعب "جابر الأحمد " بدولة الكويت .

و جاءت قائمة اللاعبين المحترفين تضم كل من .. أحمد حجازى ( اتحاد جدة ) ، طارق حامد ( اتحاد جدة ) ، محمد الننى ( أرسنال الانجليزى ) ، عمر مرموش (فولفسبورج الالمانى ) ، مصطفى محمد ( نانت الفرنسي ) ، أحمد حسن " كوكا " ( ألانيا سبور التركى ) ، محمد صلاح ( ليفربول الانجليزى ) ، محمود حسن تريزيجيه( طرابزون التركى).

و يواجه منتخب مصر نظيره البلجيكى فى مباراة ودية يوم 18 نوفمبر الجاري بدولة الكويت، فى آخر مواجهة لبلجيكا قبل المشاركة في كأس العالم 2022 المقامة فى قطر، وتقام الودية على ملعب "جابر الأحمد " فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتعد المواجهة تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة كاملة كل من..

محمد الشناوي

احمد الشناوي

محمد عواد

عمر جابر

اكرم توفيق

احمد حجازي

علي جبر

اسامة جلال

محمود علاء

محمد حمدي

حسين السيد

طارق حامد

حمدي فتحي

محمد النني

امام عاشور

محمود حمادة

محمد مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود تريزيجيه

أحمد حسن كوكا

عمر مرموش

مصطفي محمد