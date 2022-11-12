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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11-11-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا معسكره الأول والذي انطلق يوم 7 حتى 11 نوفمبر الجاري على أن يحصل الفريق على راحة سلبية غدًا و السفر يوم الأحد إلى الكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري .

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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