شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11-11-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا معسكره الأول والذي انطلق يوم 7 حتى 11 نوفمبر الجاري على أن يحصل الفريق على راحة سلبية غدًا و السفر يوم الأحد إلى الكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري .

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