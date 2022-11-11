الامارات | فيديو رائع.. لن تصدق ماذا يفعل صديق محمد صلاح في منزله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مدافع نادي زينيت سانت بطرسبورغ الروسي الحالي ومدافع ليفربول السابق الدولي الكرواتي، ديان لوفرين، فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، أظهر فيها مدى حبه وارتباطه وعمق الصداقة التي تجمعه بزميله السابق في صفوف ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح.

وجاء الفيديو عبارة عن شرح ليوم النجم الكرواتي في منزله وعند استيقاظه، حيث يظهر فيه وهو يستيقظ من النوم وبجانبه وسادة تحمل صورة النجم المصري، إضافة إلى صورة لصلاح على غطاءه في السرير الذي ينام عليه، وأخرى على خلفية المنبه الذي يوقظه كل يوم صباحاً.

وكان النجم الكرواتي ديان لوفرين، قد رحل عن صفوف ليفربول صيف 2020، بعد أن حقق مع محمد صلاح عدة ألقاب، يأتي في مقدمتها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

إضافة إلى ما بدأ به الندم الكرواتي الفيديو قام بتعليق صورة كبيرة لمحمد صلاح على الحائط أعلى السرير وهي الصورة الذي خلع فيها صلاح قميصه محتفلا بهدفه الشهير في مرمى مانشستر يونايتد من صناعة الحارس البرازيلي أليسون بيكر قبل موسمين.

ثم قام لوفرين بالنظر إلى صورة صلاح المعلقة وقارن بينها وبين بنيته الجسدية، ثم ذهب إلى خزانة ملابسه ليرتدي قميصا يحمل صورة محمد صلاح أيضاً.

واختتم المدافع الكرواتي الفيديو وهو روتينه الصباحي بتناول القهوة، عند طريق كوبا مطبوعاً عليه صورته رفقة صلاح، عندما كانا سوياً في ليفربول.

ويذكر أن ديان لوفرين سيتواجد مع منتخب كرواتيا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري ولغاية 18 ديسمبر المقبل.