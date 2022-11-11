الامارات | الشارقة والعين.. قمة من العيار الثقيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل العين «حامل اللقب» ضيفاً ثقيلاً على الشارقة عند الساعة 19:30 على استاد نادي الشارقة، ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم في واحدة من أهم المواجهات في الدوري وقمة جماهيرية من العيار الثقيل بين الفريقين الكبيرين اللذين يبحثان عن العلامة الكاملة، فالشارقة يسعى إلى الوصول للنقطة 22 وتأمين الصدارة قبل فترة توقف الدوري، في حين يأمل «الزعيم» السابع برصيد 16 نقطة إلحاق الهزيمة الثالثة بالشارقة في الدوري هذا الموسم، وردّ اعتباره بعد خسارته أمامه في الدور الأول لدوري الموسم الماضي بهدفين نظيفين سجلهما كايو لوكاس ولوان بيريرا، في حين انتهى لقاء الفريقين في الدور الثاني بالتعادل 1-1.

ويأمل الشارقة في هذه المواجهة الكبيرة تكرار سيناريو فوزه على العين في الموسم الماضي.

ويهيمن على هذه المباراة التي تحدد نتيجتها مسار الدوري، ذكريات لقاء الفريقين في دوري الموسم الماضي.

ويراهن الشارقة على أوراقه الرابحة ممثلة في الرباعي البوسني ميراليم بيانيتش والبرازيلي كايو لوكاس ولوان بيريرا، والمهاجم الإسباني ألكاسير.

وتُعد المباراة تحدياً كبيراً بين مدربي الفريقين؛ الشارقة الروماني كوزمين والعين الروماني سيرجي ريبروف من أجل وضع كل منهما فريقه في المسار الصحيح، لاسيما أن كلا الفريقين لم يقدّم حتى الآن المردود الفني المقنع لجمهوره.