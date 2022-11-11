خماسي الأهلي والزمالك على رأس المستبعدين من ودية مصر وبلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية والتي ستخوض ودية بلجيكا خلال فترة التوقف الحالية.

ويلتقي منتخب مصر مع بلجيكا وديًا في الكويت يوم 18 نوفمبر الجاري.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وشهدت قائمة الفراعنة انضمام اللاعبين المحترفين وهم: أحمد حجازي، طارق حامد، محمد النني، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، مصطفى محمد وأحمد حسن "كوكا"، بجانب انضمام 4 لاعبين من بيراميدز عقب انتهاء مشاركته في دور الـ32 الإضافي بالكونفدرالية وهم: أحمد الشناوي، علي جبر، أسامة جلال ومحمد حمدي.

لتصبح القائمة النهائية (24 لاعبا) على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، أكرم توفيق، أحمد حجازي، علي جبر، أسامة جلال، محمود علاء، محمد حمدي، حسين السيد.

خط الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور، محمود حمادة، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، عمر مرموش، محمد صلاح، أحمد سيد "زيزو".

استبعاد 12 لاعبا من قائمة المنتخب

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني خروج 12 لاعبا من القائمة المبدئية والتي أعلنها يوم 3 نوفمبر الجاري قبل الدخول في المعسكر الثاني استعدادًا لودية بلجيكا.

وخرج أحمد عبدالقادر ومحمد شريف ثنائي الأهلي من حسابات فيتوريا، بالإضافة إلى ثلاثي الزمالك عبدالله جمعة وحسام عبدالمجيد وعمرو السيسي.

وتم استبعاد كل من محمود جاد (المصري)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، حسام عبد المجيد (الزمالك)،، عبد الله جمعة (الزمالك)، عمرو السيسي (الزمالك)، خالد صبحي (الاتحاد السكندري)، مروان عطية (الاتحاد السكندري)، أحمد عبدالقادر (الأهلي)، محمد شريف (الأهلي)، مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود)، مروان حمدي (المصري)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).