رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يُعلن إيقاف كلوب مباراة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ايقاف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لمباراة واحدة، على خلفية المشادة التي قام بها مع مساعد الحكم خلال مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي.

وبعد هذا القرار، سيغيب كلوب عن قيادة فريقه ليفربول أمام ساوثامبتون، في المباراة المقرر لها، مساء السبت، بالدوري الإنجليزي.

وفي وقت سابق، كان كلوب قد حصل على بطاقة حمراء، بعدما احتج على قرار حكم المباراة بعدم احتساب مخالفة لمحمد صلاح في الدقائق الأخيرة لمواجهة مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة هدف دون رد.

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيانه أنه تقرر إيقاف كلوب ومنعه من التواجد على مقاعد بدلاء فريقه لمباراة واحدة بأثر فوري، محذرا مدرب ليفربول من أي تصرف خارج النص مستقبلا.