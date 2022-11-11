"8 محترفين ورباعي بيراميدز".. فيتوريا يُعلن قائمة منتخب مصر للمعسكر الثاني قبل ودية بلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة المعسكر الثاني الذي سيخوضه خلال الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ نوفمبر.

وشهدت القائمة انضمام اللاعبين المحترفين وهم: أحمد حجازي، طارق حامد، محمد النني، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، مصطفى محمد وأحمد حسن "كوكا"، بجانب انضمام أربعة لاعبين من بيراميدز عقب فراغهم من منافسات دور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية وهم: أحمد الشناوي، علي جبر، أسامة جلال ومحمد حمدي.

وضمت قائمة مصر للمعسكر الثاني 24 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد عواد.

خط الدفاع:عمر جابر، أكرم توفيق، أحمد حجازي، علي جبر، أسامة جلال، محمود علاء، محمد حمدي، حسين السيد.

خط الوسط:طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور، محمود حمادة، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، عمر مرموش، محمد صلاح، أحمد سيد "زيزو".

يُذكر أن منتخب مصر قد أقام معسكره على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ نوفمبر و ستكون الفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر