قائمة منتخب قطر استعدادًا لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر، مساء اليوم الجمعة، القائمة النهائية لمنتخب "العنابي" استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام مونديال 2022 في قطر خلال فترة 20 من الشهر الجاري وحتى 18 الشهر المقبل.

واستدعى المدرب الإسباني (26 لاعبًا) بعد استبعاد عبد الرحمن فهمي والذي يغيب بداعي الإصابة.

وكان بطل آسيا عام 2019، دخل معسكرًا في مدينة ماربيا الإسبانية يوم الأربعاء الماضي، قبل العودة إلى العاصمة القطرية "الدوحة" في اليوم التالي.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب قطر للمونديال، كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم - سعد الشيب - يوسف حسن.

خط الدفاع: بيدرو ميجيل - مصعب خبر - طارق سلمان - بسام الراوي - بوعلام خوخي - عبد الكريم حسن - إسماعيل محمد - همام أحمد - جابر باسم.

خط الوسط: عاصم مادبو - علي أسد - محمد وعد - سالم الهاجري - مصطفى طارق - كريم بوضياف - عبد العزيز حاتم - نايف الحضرمي - أحمد علاء الدين.

خط الهجوم: المعز علي - محمد مونتاري - حسن الهيدوس - أكرم عفيف - خالد منير.

ويخوض المنتخب القطري مباراته الأولى ضد منتخب "الإكوادور" 20 الشهر الجاري على ملعب "البيت"، ثم مواجهة منتخب السنغال في 25 من نفس الشهر على ملعب "الثمامة".

ويختتم المنتخب العربي دور المجموعات بمواجهة منتخب هولندا يوم 29 نوفمبر على ملعب "البيت".