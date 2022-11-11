رينارد يُعلن قائمة المنتخب السعودي التي ستُشارك بكأس العالم قطر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الجمعة عن القائمة التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويقع المنتخب السعودي في مجموعة بكأس العالم قطر 2022 تضم منتخبات: الأرجنتين و المكسيك وبولندا.

وشهدت القائمة تواجد لاعب نادي الشباب السعودي فهد المولد بعد تخفيف عقوبة الإيقاف بداعِ تناول المنشطات.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022 كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس ومحمد الربيعي ونواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي البليهي، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري، علي الحسن، رياض شراحيلي، عبدالله عطيف.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري وفهد المولد.

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