كرة يد.. منتخب مصر للسيدات يتغلبن على تونس في بطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

حقق منتخب مصر للسيدات لكرة اليد فوزاً هاماً على نظيره التونسي بنتيجة 22-21، ضمن منافسات المجموعة الثانية بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

وبذلك يحصد منتخب مصر للسيدات أول نقطتين له في النسخة الـ25 من بطولة إفريقيا، المقامة حاليا في السنغال في الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11-9 لصالح المنتخب المصري.

وحصدت حارسة منتخب مصر منة الله سيد على لقب أفضل لاعبة في المباراة.

وكان منتخب مصر للسيدات خسر أمس أمام الكونغو بنتيجة 20-21.

ويتواجد منتخب مصر للسيدات في المجموعة الثانية التي تضم بجواره كلا من تونس والكونغو والمغرب وغينيا.

ويحتل منتخب مصر للسيدات المركز الثالث برصيد نقطتين في المجموعة الثانية خلف تونس صاحب الصدارة برصيد 4 نقاط، يليها منتخب الكونغو ثانيا برصيد 4 نقاط.

بينما تأتي غينيا في المركز الرابع برصيد نقطتين، والمغرب خامسا بدون أية نقاط من خسارتين أمام تونس والمنتخب الغيني.

ويتبقى للاعبات الفراعنة مواجهتين أمام المغرب يوم الأحد المقبل 13 نوفمبر الجاري في الساعة الثانية ظهرا، ثم يختتم المنتخب مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة المنتخب الغيني يوم الإثنيين 14 نوفمبر الجاري.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراتي المغرب وغينيا من أجل التأهل للدور القادم.

ويتأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية، ثلاثة فرق من المجموعة الثانية التي تتواجد بيها مصر لكون المجموعة تضم خمسة فرق، بينما يتأهل الأول والثاني من المجموعتين الأولى والثالثة، بالإضافة إلى أفضل ثالث من المجموعتين الأولى والثانية لكي يصبح عدد المتأهلين لهذا الدور ثماني فرق.

وجدير بالذكر أن منتخب مصر للسيدات يعود للمشاركة في بطولات إفريقيا بعد أن كانت أخر مشاركة له في 2012، واحتل انذاك المركز التاسع من أصل عشر فرق شاركت بالبطولة.

ويعد هذا المنتخب هو أول منتخب يتم تأسيسه للسيدات منذ 2012، حيث لم يتم تأسيس أي منتخب أول للسيدات لكرة اليد منذ ذلك التاريخ.