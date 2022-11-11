شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يحاضر لاعبى المنتخب الأولمبى قبل المران الثانى استعدادًا لزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي المنتخب الأولمبى لكرة القدم تدريبه الثاني خلال معسكره المغلق، ضمن خطة الاستعداد لمواجهة زامبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ .

قاد البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب التدريبات مع جهازه المعاون ، وحرص ميكالى فى بداية المران على شرح بعض الأمور الفنية للاعبين فى محاضرة قصيرة جدا، وشدد على اللاعبين ضرورة الالتزام بها والتركيز فى تنفيذها.

شهد المران عدة فقرات، حيث قام ليوناردو مخطط الأحمال بقيادة التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة ثم تولى تياجو المدرب العام ووائل رياض التدريبات الفنية تحت إشراف ميكالى، وقاد عصام الحضري تدريبات حراس المرمي ..وشهد التدريب تألق كل اللاعبين الذين أشعلوا المنافسة لنيل ثقة ميكالى.