شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين الشافعي يتوج ببطولة أفريقيا لرجال الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري ياسين الشافعي ببطولة أفريقيا لرجال الاسكواش، التي أقيمت بزيمبابوي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبمشاركة 15 دولة أفريقية.

وفاز ياسين الشافعي في المباراة النهائية على مواطنه خالد لبيب بثلاثة أشواط مقابل شوط.

يذكر أن المصرية منه وليد كانت قد توجت بلقب السيدات، وفازت منه وليد في المباراة النهائية على مواطنتها كنزي أيمن بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وحقق منتخب مصر للسيدات وكذلك منتخب الرجال، بطولة أفريقيا، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب جنوب أفريقيا للرجال وكذلك السيدات، بنفس النتيجة، شوطين مقابل شوط، كما فرضت مصر هيمنتها على الألقاب الفردية أيضا.