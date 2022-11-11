شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم معسكره الأول قبل ودية بلجيكا ويحصل على راحة 24 ساعة .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا معسكره الأول والذي انطلق يوم 7 حتى 11 نوفمبر الجاري على أن يحصل الفريق على راحة سلبية غدًا و السفر يوم الأحد إلى الكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري .
شهد مران المنتخب تدريبات بدنية أعقبها تقسيمة على شوطين و ينطلق معسكر الفراعنة ، للفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر على أن يعود المنتخب للقاهرة يوم 19 ، عقب خوض ودية بلجيكا .
وشهدت القائمة تواجد 8 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، بالإضافة إلى لاعبين من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (إسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).