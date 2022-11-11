شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم معسكره الأول قبل ودية بلجيكا ويحصل على راحة 24 ساعة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا معسكره الأول والذي انطلق يوم 7 حتى 11 نوفمبر الجاري على أن يحصل الفريق على راحة سلبية غدًا و السفر يوم الأحد إلى الكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري .

شهد مران المنتخب تدريبات بدنية أعقبها تقسيمة على شوطين و ينطلق معسكر الفراعنة ، للفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر على أن يعود المنتخب للقاهرة يوم 19 ، عقب خوض ودية بلجيكا .