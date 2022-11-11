الامارات | مونديال 2022: ميسي على رأس قائمة الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني النجم ليونيل ميسي على رأس قائمة من 26 لاعبا لمنتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر. وأعلن سكالوني تشكيلته عبر شريط فيديو نشره الاتحاد الارجنتيني للعبة على حسابه على "تويتر" ولم تتضمن اي مفاجآت، وضمت مهاجم روما باولو ديبالا الذي كان يحوم الشك حول مشاركته بعد اصابته مطلع اكتوبر الماضي، في حين سيغيب لاعب وسط فياريال الاسباني جيوفاني لو سيلسو بداعي الاصابة. وتعتبر الارجنتين حاملة اللقب مرتين (1978 و1986) من المرشحين البارزين لاحراز اللقب وهي لم تخسر في اخر 35 مباراة دولية.

التشكيلة الرسمية:

- لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنكليزي)، خيرونيمو رولي (فياريال الإسباني)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)

- للدفاع: ليساندرو مارتينيس (مانشستر يونايتد الانكليزي)، خوان فويث (فياريال الاسباني)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الاسباني)، غونسالو مونتييل وماركوس أكونيا (اشبيلية الاسباني)، جيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الاسباني)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام الانكليزي)

- للوسط: رودريغو دي بول (اتلتيكو مدريد)، لياندرو باريديس (يوفنتوس الإيطالي)، ألكسيس ماك ليستر (برايتون الانكليزي)، إنسو فرنانديس (بنفيكا)، ايسيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن الالماني)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس)، أليخاندرو "بابو" غوميس (اشبيلية)

- للهجوم: لاوتارو مارتينيس وخواكين كوريا (إنتر الايطالي)، أنخل دي ماريا (يوفنتوس)، باولو ديبالا (روما الايطالي)، خوليان ألفاريس (مانشستر سيتي الانكليزي)، نيكولاس غونساليس (فيورنتينا الايطالي)، ليونيل ميسي (باريس سان جرمان الفرنسي).