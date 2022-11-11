اخبار الرياضه

الامارات | منتخب الأوروغواي يتدرب على استاد جامعة نيوروك أبوظبي

0 نشر
وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الأوروغواي يتدرب على استاد جامعة نيوروك أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد جامعة نيويورك أبوظبي تدريبا مفتوحا أمام وسائل الإعلام لمنتخب الأوروغواي استعدادا لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2022. وتقام التدريبات يوم الثلاثاء المقبل الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات في مقر استاد الجامعة بجزيرة السعديات. ويقيم منتخب الأوروغواي معسكره في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر الجاري، حيث يخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كلا من غانا والبرتغال وكوريا الجنوبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا