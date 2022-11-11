شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات اليد يهزمن تونس فى بطولة أفريقيا بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب سيدات كرة اليد على نظيره تونس بنتيجة 21/20 ضمن منافسات بطولة أفريقيا التى تستضيفها السنغال خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر الجارى .

وخسر منتخب سيدات اليد أمام نظيره الكونغو بنتيجة 21/20 أمس فى أول مواجهاته .

يخوض منتخب مصر ثالث لقاءاته أمام المغرب فى الثانية ظهر الأحد قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة غينيا يوم الإثنين فى نفس التوقيت.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: أمينة عاطف ومي جمعة وشيماء صبري وشهد الشواربي وسهيلة خالد وفرح الشاذلي وليلى هيثم وملك طلعت ونهى أيمن وسارة يحيى ومنة الله سيد وشهد حسام وأمينة هشام ويارا هاني ومريم عمر وكنزي حاتم وتقى كامل.

ويرأس البعثة أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية باتحاد كرة اليد، ومعه رامي عبد اللطيف مدير فني ووليد ابو العطا مدرب ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى وإيمان مرجان مدير إداري ومنة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي وحازم حامد محلل أداء.